Llega la Noche de las Vinotecas a Río Gallegos

Gabriel Amores, sommelier local, visitó el piso para presentar la segunda edición de la Noche de las Vinotecas en Río Gallegos, un evento federal organizado en la ciudad junto a la sommelier Regina Sancho. El especialista destacó que la iniciativa busca ir más allá de la degustación y funciona principalmente como un conector social, permitiendo que vecinos de distintas edades y barrios se crucen, intercambien contactos y fortalezcan vínculos comunitarios en un contexto donde el individualismo suele predominar. Amores explicó que el recorrido comenzará a las 19 horas en la Plaza San Martín, donde los participantes abordarán un colectivo provisto con agua, snacks y una copa individual de regalo para visitar seis locales adheridos, entre ellos los comercios más antiguos de la localidad y nuevos espacios gastronómicos. Asimismo, señaló que la propuesta incluye precios promocionales en vinos, cajas armadas con las etiquetas degustadas y la opción de finalizar la jornada en el patio central con música en vivo, sushi y pastas. Por último, detalló que las reservas se gestionan a través de las cuentas de Instagram @rutadelvinorg o @patosom, o bien comunicándose directamente al teléfono 2932 466519.