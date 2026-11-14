Gabriel Amores, sommelier local, visitó el piso para presentar la segunda edición de la Noche de las Vinotecas en Río Gallegos, un evento federal organizado en la ciudad junto a la sommelier Regina Sancho. El especialista destacó que la iniciativa busca ir más allá de la degustación y funciona principalmente como un conector social, permitiendo que vecinos de distintas edades y barrios se crucen, intercambien contactos y fortalezcan vínculos comunitarios en un contexto donde el individualismo suele predominar. Amores explicó que el recorrido comenzará a las 19 horas en la Plaza San Martín, donde los participantes abordarán un colectivo provisto con agua, snacks y una copa individual de regalo para visitar seis locales adheridos, entre ellos los comercios más antiguos de la localidad y nuevos espacios gastronómicos. Asimismo, señaló que la propuesta incluye precios promocionales en vinos, cajas armadas con las etiquetas degustadas y la opción de finalizar la jornada en el patio central con música en vivo, sushi y pastas. Por último, detalló que las reservas se gestionan a través de las cuentas de Instagram @rutadelvinorg o @patosom, o bien comunicándose directamente al teléfono 2932 466519.
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