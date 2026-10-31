Llegada del Papa León XIV: el mensaje clave del arzobispo García Cuerva

El arzobispo Jorge García Cuerva se refirió a la inminente llegada del Papa León XIV a la Argentina en el marco de una cobertura especial del Grupo Crónica durante un encuentro internacional en la Universidad Católica Argentina (UCA) organizado por la Comisión Pontificia para América Latina en torno a la encíclica Magnificus humanitas. El monseñor expresó su satisfacción por el evento al manifestar la “alegría del encuentro con el Santo Padre, el pastor de todos, el pastor que viene a confirmarnos en la fe y a impulsarnos a la misión” y destacó la labor organizativa sosteniendo que “hay mucha gente trabajando, muchos equipos de trabajo, que realmente están sosteniendo este desafío enorme que es esa fiesta que va a significar la visita del Santo Padre”. Consultado sobre las dudas surgidas en torno a la salud del pontífice tras su reciente operación, remarcó que “personalmente no lo dudé porque yo lo único que trataba de escuchar eran los comunicados oficiales de la Santa Sede respecto a su salud” y agregó que “la Santa Sede en ningún momento puso en duda su viaje, simplemente había que saber esperar, escuchar a los médicos que lo habían tratado al Santo Padre y a partir de la comunicación oficial, bueno, estar dispuestos a recibirlo como finalmente va a ser”. Por último, el arzobispo valoró el impacto que tendrá el histórico acontecimiento al señalar que “si vivimos bien esta visita del Papa León XIV, los tiempos de nuestros pueblos serán mejores”, mientras en el análisis periodístico se advirtió sobre la enorme expectativa popular y la fuerte suba de precios y especulación inmobiliaria registrada en los hospedajes de Luján y localidades aledañas ante la inminente llegada del Sumo Pontífice.