Llegaron nuevos equipos de calefacción a la EPP N°46 de Río Gallegos

AVANZA EL RECAMBIO DE CALEFACCIÓN EN ESCUELAS DE RÍO GALLEGOS

El Consejo Provincial de Educación (CPE) inició trabajos de mantenimiento en las EPP N°44 y N°46 de Río Gallegos para concretar el recambio integral y la reparación del sistema de calefacción en ambos edificios. La presidenta del organismo, Iris Rasgido, destacó que en la Escuela 46 se ejecuta una obra preventiva y correctiva de gran envergadura, con la llegada de nuevo equipamiento para dar respuesta a una comunidad educativa afectada durante años por problemas de calefacción y electricidad.

“Hoy tienen las respuestas”, afirmó Rasgido, al remarcar que se avanza en un plan de recuperación histórica con inversiones significativas y acciones de calidad. Además, subrayó que se dejó atrás la etapa de soluciones provisorias: “Se terminaron los parches en la educación y estamos en un momento donde la inversión es muy grande”.