Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, la dupla que conmueve a la TV

Lío Pecoraro y Fernando Piaggio son periodistas y conductores de gran peso en el cable, al frente de El Run Run del Espectáculo en Crónica TV.

Su historia trascendió la pantalla: Fer acompañó a Lío durante su lucha contra la leucemia, convirtiendo su amistad en un símbolo de fuerza y lealtad para todo el espectáculo argentino.

Hoy celebran la vida y el talento desde la alfombra roja, siendo parte de una ceremonia que eleva y emociona a la industria del cable.