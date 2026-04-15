Lorena Villaverde destacó el potencial exportador y productivo de Río Negro en AmCham

La diputada nacional Lorena Villaverde aseguró en la AmCham Summit 2026 que Río Negro se posiciona como un actor central en el nuevo modelo energético del país.

“Río Negro dejó de estar en la marginalidad y hoy está en un eje fundamental como faro energético de exportación al mundo”, afirmó, destacando además el interés internacional en invertir en la Argentina y el impacto que esto puede generar en empleo y desarrollo productivo.