Gonzalo Cabrera contó en Fuera del Aire cómo Los Antiguos fue seleccionada entre 2.800 postulantes para participar del mundialito de ciudades de “Soñé que volaba” y mostrar todo su potencial.
La localidad fue elegida por sus atractivos naturales y culturales, entre ellos la Cueva de las Manos, Tierra de Colores y Monte Zeballos, lugares que pusieron en valor la identidad santacruceña.
Tras avanzar en la competencia, Los Antiguos logró superar a localidades como San Salvador de Jujuy y San Pedro, provincia de Buenos Aires, y ahora se prepara para un nuevo desafío ante Puerto San Julián.
Cabrera, auxiliar administrativo en una escuela primaria, destacó la emoción de representar a una comunidad de alrededor de 9.000 habitantes en un espacio con gran alcance nacional.
Fuera del Aire es un programa de streaming que se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.
El programa es conducido por Dalma Vidal y Candela Márquez.
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