Los Antiguos llega a OLGA y representará a Santa Cruz en el Mundialito de Ciudades

Gonzalo Cabrera contó en Fuera del Aire cómo Los Antiguos fue seleccionada entre 2.800 postulantes para participar del mundialito de ciudades de “Soñé que volaba” y mostrar todo su potencial.

La localidad fue elegida por sus atractivos naturales y culturales, entre ellos la Cueva de las Manos, Tierra de Colores y Monte Zeballos, lugares que pusieron en valor la identidad santacruceña.

Tras avanzar en la competencia, Los Antiguos logró superar a localidades como San Salvador de Jujuy y San Pedro, provincia de Buenos Aires, y ahora se prepara para un nuevo desafío ante Puerto San Julián.

Cabrera, auxiliar administrativo en una escuela primaria, destacó la emoción de representar a una comunidad de alrededor de 9.000 habitantes en un espacio con gran alcance nacional.

Fuera del Aire es un programa de streaming que se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.

El programa es conducido por Dalma Vidal y Candela Márquez.