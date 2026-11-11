Los artistas en la previa de la llegada del Papa León XIV al escenario de Palermo

Valentino Merlo hizo cantar a miles de jóvenes que esperan la llegada del papa León XIV frente al Monumento de los Españoles. También se presentarán Nahuel Pennisi y Maggie Cullen, quienes pondrán música a la previa de una noche especial.

Unos 250 integrantes del Coro y la Orquesta Juvenil Papa León XIV protagonizaron otro de los momentos destacados, con interpretaciones como “Joven, levántate”, que emocionó a los presentes. La música marcará la antesala de la salida del Santo Padre en el Papamóvil para recorrer Palermo, donde se congrega más de un millón de jóvenes.

Seguí toda la cobertura de La Opinión Austral desde Buenos Aires. Nuestros periodistas Laura Morales y Camila Ferrer Pose siguen de cerca cada una de las actividades del Papa en la capital argentina y te cuentan todos los detalles de este encuentro multitudinario con los jóvenes.