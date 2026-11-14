Los audios que complican a Lázaro Báez: “La Tía piensa que va a hacer lo que quiere”

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Las escuchas telefónicas revelan que Báez mantenía contacto con Cristian Ibáñez, señalado como uno de sus principales operadores en Río Gallegos y conocido como “Budín”. El empresario era identificado como “el Tío”, mientras que su pareja, Claudia Insaurralde, recibía el apodo de “la Tía”.

Desde la cárcel, impartía instrucciones sobre la administración de campos, la contratación de personal, los alquileres y la compraventa de ganado. También reclamaba pagos y analizaba estrategias para recuperar dinero.

Para comunicarse con sus colaboradores, utilizaba tanto un celular como el teléfono público del penal.