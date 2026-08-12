Los hijos de la artista Norma Segovia en la Sala Van Gogh: “Esto es un mimo al alma”

Los hijos de Norma Segovia destacaron con emoción el reconocimiento a la artista y el legado que dejó en la cultura de Río Gallegos y Santa Cruz.

Durante la celebración por los 20 años de la Sala Van Gogh, una de las obras de Norma quedó expuesta como parte de la muestra. Se trata de una pieza perteneciente a una obra que había realizado entre 1995 y 1996.

Sus hijos contaron que para toda la familia es un orgullo que la trayectoria de su madre continúe siendo reconocida con el paso de los años.

También valoraron el trabajo de la Sala Van Gogh y de Amelia, al destacar la importancia de sostener durante dos décadas un espacio dedicado a la cultura local.

Los hijos recordaron además el trabajo de Norma al frente de la Fundación y El Rincón del Arte, donde desde muy pequeños fueron testigos de la dedicación que tenía para generar espacios destinados a los artistas.

“Esto es un mimo al corazón”, expresaron al hablar del homenaje y de la posibilidad de volver a acercarse a la escena cultural a través del legado de su madre.