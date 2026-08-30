Los Leones vencieron 2-1 a Países Bajos y volvieron a subirse al podio mundialista después de 12 años. El equipo dirigido por Lucas Rey se quedó con la medalla de bronce y repitió el logro conseguido en La Haya 2014.
🇦🇷 Tomás Domene abrió el marcador y Floris Middendorp igualó para los neerlandeses, pero Matías Rey apareció en el último cuarto para marcar el 2-1 definitivo. Argentina resistió en los segundos finales y cerró un Mundial inolvidable con una nueva medalla.
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