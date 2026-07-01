Con la llegada del séptimo mes del año, las redes sociales volvieron a llenarse de imágenes y chistes protagonizados por Julio Iglesias y las bajas temperaturas.
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