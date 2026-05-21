“Los mineros los están mirando” advirtió la diputada Ianni sobre la Ley Hojarasca

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🏛️ La diputada santacruceña Ana María Ianni cuestionó el proyecto de “ley hojarasca” impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que buscan eliminar la norma que declara de interés nacional al carbón mineral.

⛏️ Durante su intervención en el Congreso, defendió el rol estratégico de YCRT y de la Cuenca Carbonífera para el desarrollo productivo, el empleo y la soberanía energética de Santa Cruz.

🗣️ “¿Les parece que eso es obsoleto?”, expresó Ianni al referirse a las reservas estimadas en más de 450 millones de toneladas de carbón en Río Turbio y cuestionó la posibilidad de “bajarle el precio” al complejo carboeléctrico.

📌 En el cierre de su discurso, la legisladora aseguró que “no van a poder devaluar ni bajarle el precio a los hombres y mujeres que proyectan el futuro en nuestra tierra santacruceña”.

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