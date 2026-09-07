Los misterios detrás del cuerpo de Perón: Facundo Pastor presentó su nuevo libro en Río Gallegos

El reconocido periodista y escritor Facundo Pastor visitó los estudios de LU12 AM680 y dialogó sobre la presentación de su nuevo libro, “El cuerpo de Perón”, una investigación histórica de no ficción con formato de thriller político. Durante la entrevista, el autor repasó los antecedentes del tratamiento del cadáver del expresidente, desde la momificación involuntaria para extender su velatorio popular en la Quinta de Olivos hasta la posterior profanación de la bóveda familiar.

Asimismo, Pastor conectó este trabajo con sus obras previas centradas en la década de 1970 y el peronismo —como “Emboscada” e “Isabel”—, analizando el modo en que la sociedad argentina aborda los restos y la memoria de sus líderes históricos. La charla incluyó reflexiones sobre su trayectoria periodística, desde sus inicios profesionales hasta sus principales investigaciones sobre sucesos que marcaron la historia reciente del país.