Los más pequeños también son protagonistas del Octubre Coral

En el marco de una nueva edición de Octubre Coral de la Patagonia Austral, organizado por la Asociación Amigos del Coro Polifónico Aonikenk, el Coro de Niños del Conservatorio Provincial de Música “Reverendo Padre Eugenio Rosso” sorprendió este lunes por la tarde a quienes se encontraban en la tradicional heladería Tito. Con sus voces, los pequeños intérpretes llevaron la música coral a un espacio cotidiano y compartieron una presentación llena de alegría y emoción.

El coro está integrado por niños y niñas de 5 a 8 años y es dirigido por la profesora Sabina Toledo. El proyecto es abierto a la comunidad y forma parte de las propuestas gratuitas del Conservatorio. Las intervenciones sorpresa continuarán durante Octubre Coral en distintos puntos de Río Gallegos, llevando la música a lugares inesperados y convirtiendo la cotidianeidad de la ciudad en escenario.