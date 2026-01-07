¡Los reyes magos visitaron a los niños del barrio Madres a la Lucha!

Este martes 6 de enero, los Reyes Magos visitaron el espacio Manitos Verdes del barrio Madres a la Lucha y llevaron alegría a decenas de niños y niñas, que los recibieron con mucha emoción.

Gracias al esfuerzo colectivo, se entregaron más de 150 juguetes. Los pequeños vivieron una tarde especial con juegos recreativos, merienda y la tan esperada llegada de los Reyes, en una actividad pensada con mucho amor para las infancias del barrio.

“Queremos agradecer profundamente a todas las personas que colaboraron con donaciones, a quienes hicieron llegar juguetes y golosinas incluso a último momento, y especialmente a los compañeros y compañeras de Manitos Verdes por el enorme trabajo, compromiso y cariño que ponen en cada actividad”, expresó la responsable del lugar.