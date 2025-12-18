💃🕺 Lucía Perotti y Elio Roldán (@loscuchis.tango ), de Río Gallegos, brillaron en “La Máquina Tanguera” de Mora Godoy ✨. Con su pasión y destreza, emocionaron al público al interpretar “Mala Junta” 🎵🔥.
El espectáculo reúne a jóvenes seleccionados mediante becas de formación en tango 🎓, formando un elenco diverso y de excelencia bajo la dirección de la legendaria bailarina, coreografa y directora Mora Godoy . ¡El tango sigue conquistando el mundo y estos talentos son prueba de ello! 💫
#tango #moragodoy #maquinatanguera #santacruz #riogallegos #laopinionaustral
