Los riogalleguenses Lucía Perotti y Elio Roldán brillaron en el espectáculo de tango de Mora Godoy

💃🕺 Lucía Perotti y Elio Roldán (@loscuchis.tango ), de Río Gallegos, brillaron en “La Máquina Tanguera” de Mora Godoy ✨. Con su pasión y destreza, emocionaron al público al interpretar “Mala Junta” 🎵🔥.

El espectáculo reúne a jóvenes seleccionados mediante becas de formación en tango 🎓, formando un elenco diverso y de excelencia bajo la dirección de la legendaria bailarina, coreografa y directora Mora Godoy . ¡El tango sigue conquistando el mundo y estos talentos son prueba de ello! 💫

