Los venezolanos salieron a las calles a festejar la captura de Nicolás Maduro

Miles de personas salieron a las calles aún de madrugada este 3 de enero de 2026 para celebrar lo que describen como la liberación de Venezuela por parte de los Estados Unidos, en una jornada que muchos viven como un día de fiesta en el país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó un ataque militar a gran escala contra Venezuela y anunció la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes —según afirmó— fueron trasladados fuera del país en una operación conjunta con agencias estadounidenses de seguridad.

El anuncio fue realizado a través de la red social Truth Social, donde Trump aseguró que la operación incluyó bombardeos en zonas civiles y militares de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital, Caracas, y adelantó que dará más detalles en una conferencia de prensa desde Mar-a-Lago, Florida.

Durante la madrugada se registraron explosiones en distintos puntos del país, mientras el Gobierno venezolano denunció una “gravísima agresión militar” y decretó el estado de emergencia nacional, en medio de la incertidumbre y la tensión.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que el Ejecutivo desconoce el paradero de Nicolás Maduro y exigió “pruebas de vida”, mientras que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó el ataque como “ruin y cobarde” y denunció una invasión motivada por intereses sobre los recursos estratégicos del país.