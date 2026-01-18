🏃‍♂️ Último fondito antes de la Corrida de Crónica: Las Águilas en marcha

🦅 El grupo de running Team Las Águilas acompañó este domingo a Gastón Rivarola en el último entrenamiento previo a la Corrida Internacional del Diario Crónica, que se disputará el sábado 24 de enero de 2026 en Comodoro Rivadavia.

📍 La actividad se realizó el domingo 18 de enero a las 10:30 en la Plaza San Martín y reunió a corredores del team y a nuevos integrantes que se sumaron a entrenar, en una práctica que prioriza el ritmo personal y la constancia.

⏱️ Con el respaldo del Grupo La Opinión Austral y Marga Taqsa, Gastón Rivarola, Romina Gonzáles, Yamila Ojeda y Carolina Vega correrán los 11 kilómetros del circuito, representando a Santa Cruz. De manera independiente, también participarán Alberto Márquez, Stefano Musitano y Elvis Cárdenas.

👟 El entrenamiento fue un clásico fondito, una modalidad donde cada corredor avanza a su propio ritmo, con recorridos que suelen ir de los 5 a los 7 kilómetros, y distancias menores para quienes recién se inician.

💬 Durante la jornada, integrantes del team compartieron experiencias y destacaron el running como una práctica colectiva que promueve la salud, el bienestar y el compañerismo.

