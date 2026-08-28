Este jueves 27 de agosto, LU12 AM680 celebró el Día de la Radiodifusión Argentina con una tarde llena de música y artistas invitados.
El cantante de tango Darío Anaquín pasó por la radio para compartir su música y ser parte de una jornada especial.
También estuvo presente el compositor Andrés Abelli, quien viene de representar a la Argentina en el Festival Folclórico en la Patagonia, en Chile.
Para cerrar la tarde, Coco Stout y Amanecer Pampeano llegaron con todo el espíritu del chamamé y pusieron el broche de oro a una celebración atravesada por la música.
Una vez más, LU12 AM680 celebró la radio, sus voces y el talento de nuestros artistas.
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