LU12 celebró el día de la radiodifusión argentina a pura música

Este jueves 27 de agosto, LU12 AM680 celebró el Día de la Radiodifusión Argentina con una tarde llena de música y artistas invitados.

El cantante de tango Darío Anaquín pasó por la radio para compartir su música y ser parte de una jornada especial.

También estuvo presente el compositor Andrés Abelli, quien viene de representar a la Argentina en el Festival Folclórico en la Patagonia, en Chile.

Para cerrar la tarde, Coco Stout y Amanecer Pampeano llegaron con todo el espíritu del chamamé y pusieron el broche de oro a una celebración atravesada por la música.

Una vez más, LU12 AM680 celebró la radio, sus voces y el talento de nuestros artistas.