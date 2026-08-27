LU12: más de 80 años haciendo historia en Santa Cruz

Hace más de 100 años, cuatro personas se animaron a subir a una azotea y hacer algo que nadie había hecho antes: transmitir una voz y llevarla mucho más lejos de lo que podían imaginar. Así nació una locura que se convirtió en radio.

Años después, esa misma pasión llegó a Santa Cruz. En 1938 nacía LU12. Desde entonces cambiaron las voces, los micrófonos y la tecnología, pero no cambió lo esencial: alguien hablando, alguien escuchando.

“Lo escucho hace 40 años. Gracias por ser la compañía de todo mi día. Aguante LU12”, expresa uno de sus oyentes, reflejando el vínculo construido a lo largo de generaciones.

Quizás, después de más de un siglo, seguimos siendo un poco esos locos de la azotea: personas que creen en una voz capaz de viajar por el aire y llegar cada día un poco más lejos.

LU12, la radio que sigue haciendo historia. Nos seguimos escuchando.