Lucas Colla defendió su designación como fiscal federal de Caleta Olivia en el Senado

En el marco de las audiencias públicas de la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación previstas para el 17 y 18 de noviembre, el doctor Lucas Alberto Colla expuso para defender su postulación como fiscal federal de Caleta Olivia, cargo que ejerce en calidad de subrogante desde su creación hace 15 años. Durante su intervención, el candidato agradeció la convocatoria, destacó su trayectoria de dos décadas en el Ministerio Público Fiscal tras egresar de la UBA en 2007 y solicitó el acuerdo senatorial al señalar: “15 años en la fiscalía como subrogante dan cuenta de mi conocimiento sobre la jurisdicción, del manejo de los expedientes que tengo”.

Asimismo, Colla repasó los principales hitos de su gestión al frente de la dependencia santacruceña, mencionando el impacto de la pandemia —etapa en la que impulsó una transformación hacia una fiscalía “100% digital”— y la implementación del sistema acusatorio hace dos años, a la que definió como un desafío “muy fuerte a nivel personal y a nivel grupo”. Finalmente, subrayó su labor académica como docente en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco desde 2012 en Derecho Penal y desde 2023 en Derecho Digital, reafirmando su compromiso exclusivo con las instituciones públicas.