En la cobertura especial de La Opinión Austral por los Martín Fierro de Cable 2026, la periodista deportiva Luciana Rubinska compartió sus expectativas para la ceremonia y habló sobre el impacto de la visita del papa León XIV al país.
“No somos conscientes de que somos parte de una historia que se está escribiendo y que el Papa eligió venir a la Argentina”, expresó. Además, destacó el mensaje social del Pontífice y manifestó su deseo de que sus palabras impulsen un cambio en la sociedad argentina.
Rubinska señaló que el Papa habló sobre el trabajo, la vida y la importancia de entender al otro, con un mensaje dirigido a todos los sectores políticos y a la dirigencia.
También se refirió al índice de inflación del 2,2% y consideró que es un dato para observar con atención y analizar qué sectores están sufriendo más los aumentos.
De cara al cierre del año, contó que combina los compromisos familiares y laborales con la planificación de nuevos proyectos y las próximas vacaciones.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia