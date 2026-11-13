Luciana Rubinska en los Martín Fierro: “Ojalá la visita del papa sea un reverdecer en la sociedad”

En la cobertura especial de La Opinión Austral por los Martín Fierro de Cable 2026, la periodista deportiva Luciana Rubinska compartió sus expectativas para la ceremonia y habló sobre el impacto de la visita del papa León XIV al país.

“No somos conscientes de que somos parte de una historia que se está escribiendo y que el Papa eligió venir a la Argentina”, expresó. Además, destacó el mensaje social del Pontífice y manifestó su deseo de que sus palabras impulsen un cambio en la sociedad argentina.

Rubinska señaló que el Papa habló sobre el trabajo, la vida y la importancia de entender al otro, con un mensaje dirigido a todos los sectores políticos y a la dirigencia.

También se refirió al índice de inflación del 2,2% y consideró que es un dato para observar con atención y analizar qué sectores están sufriendo más los aumentos.

De cara al cierre del año, contó que combina los compromisos familiares y laborales con la planificación de nuevos proyectos y las próximas vacaciones.