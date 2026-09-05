Lucila Carrizo presenta Pioneros del Progreso: la crónica histórica de la Estancia Nibepo Aike

En el marco del inicio de la Feria Provincial del Libro de Santa Cruz, los periodistas dialogaron con la escritora y editora calafateña Lucila Carrizo, quien presentará su libro Pioneros del Progreso: de La Jerónima a Nibepo Aike. La obra es una crónica histórica contada con recursos literarios que aborda la trayectoria de la Estancia Nibepo Aike, ubicada en el Parque Nacional Los Glaciares, y la historia de la familia de origen croata que la administra desde hace más de un siglo.

Durante la entrevista, Carrizo detalló que el proyecto nació tras el hallazgo de un baúl con cartas, fotografías y documentos guardados por la familia, lo que permitió reconstruir los inicios de El Calafate, la vida de los primeros pobladores y el proceso de reconversión productiva de la ganadería lanera al turismo. Asimismo, destacó el trabajo en equipo junto a la artista local Catalina Salies, encargada de las ilustraciones del volumen. La presentación oficial tendrá lugar el lunes 7 de septiembre a las 18:00 horas en el Auditorio Luis Villarreal del Complejo Cultural Santa Cruz.