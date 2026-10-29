Luis Poblete pidió por las almas de José y Leo: “Que puedan descansar en paz”

El comisario mayor Luis Alberto Poblete, jefe del Departamento del Delito Organizado Zona Sur, expresó su tristeza tras el hallazgo de los cuerpos de los hermanitos en Palermo Aike. Destacó el esfuerzo de los equipos que participaron de la búsqueda y agradeció el compromiso del personal.

🙏 “Quiero pedir por el alma de esos chicos, que puedan descansar en paz”, manifestó durante la conferencia de prensa. Sus palabras reflejaron el dolor que atraviesan quienes formaron parte del operativo y la conmoción por la trágica pérdida de José y Leo.

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