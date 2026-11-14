Luis Ventura tras los Martín Fierro de Cable 2026: “Ya nos queda chico todo”

El presidente de APTRA dialogó con La Opinión Austral al finalizar la premiación y destacó la convocatoria de la gala, que reunió a unas 700 personas. “Esto es lo que tenemos que aprender los argentinos: a celebrarnos, a festejar, a compartir”, expresó.

Además, adelantó los próximos Martín Fierro y sorprendió con una propuesta para el año que viene: realizar la ceremonia en la cancha de River o de Boca. ¡Mirá lo que dijo en la entrevista exclusiva con La Opinión Austral!