Luisina Hubinsky: de la pastelería al tarot en Fuera del Aire

Luisina Hubinky contó cómo su vida dio un giro inesperado: antes se dedicaba a la pastelería infantil, pero la pandemia frenó su actividad y la llevó a reconectar con un interés que ya formaba parte de su día a día: las terapias naturales.

Durante ese tiempo, comenzó a profundizar en conocimientos energéticos y a compartir consejos con su entorno. “Tenía conocimientos como para poder no solo ayudar a mis amigas, sino que también a más personas”, explicó sobre sus primeros pasos.

Ese impulso la llevó a transformar sus redes sociales en un espacio de contenido y guía, marcando el inicio de su camino profesional dentro de este universo.

Más adelante, en la Feria de San Telmo, donde vendía sahumerios y velas, tuvo un punto de inflexión: un intercambio por una sesión de tarot terminó de definir su rumbo.

“Mi misión acá en esta vida era comunicar”, destacó, remarcando que todo lo vinculado a la comunicación forma parte de su evolución personal.

Además, presentó el “Tarot Madre Tierra”, un mazo que la conectó especialmente por sus ilustraciones inspiradas en lo regional.

Desde el programa también se remarcó que estas prácticas son complementarias e informativas, y no reemplazan la consulta con profesionales de la salud mental.

Este tema se habló en Fuera del Aire, un programa de streaming conducido por Dalma Vidal y Candela Márquez que se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.