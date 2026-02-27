“Luisito” Zerene Oyarzún, el mejor malambista infantil 2026, es de Santa Cruz

De no poder correr por una cardiopatía congénita a consagrarse campeón nacional: “Luisito” Zerene Oyarzún, de nueve años, ganó el primer puesto en la categoría Malambo Infantil en la 58° edición del Festival Nacional de Laborde, posicionando a Santa Cruz en lo más alto.

En 2023 debió ser derivado a Buenos Aires para una operación a corazón abierto, que se realizó el 11 de julio. Durante un año no pudo zapatear. Tres años atrás, ni siquiera podía correr en el recreo. Este domingo, al escuchar su nombre, corrió al escenario para recibir su premio.

Luis comenzó a los cinco años en la Escuela de Danza Tierra Mística. En 2025 ganó el Pre Laborde en Río Gallegos, lo que le permitió representar a la provincia en el certamen nacional. Tras una presentación impecable, pasó a la final junto a San Luis y Córdoba y finalmente se consagró campeón.

Para poder viajar y competir, su familia vendió números y trabajó en ferias para cubrir los gastos. “Me apoyaron mucho las personas de Pico Truncado, me ayudaron a llegar a esa meta que yo tenía desde chiquito”, expresó el niño.

El martes 20 de enero fue recibido con una caravana en Pico Truncado por familiares, compañeros y vecinos que celebraron al pequeño campeón que, con esfuerzo y perseverancia, cumplió su sueño en el escenario más importante del país.