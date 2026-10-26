Lula ganó las elecciones en Brasil: repercusiones, denuncias de fraude y nuevo mapa político

En el programa La Mañana de LU12 se analizó el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil, calificado como “la noticia del fin de semana en materia política tanto regional como mundial”. Durante la emisión se destacó la repercusión de los resultados en Argentina, señalando que mientras los sectores de centroizquierda, peronismo y progresismo celebraron la victoria del mandatario brasileño, se observó “un silencio absoluto de parte del gobierno” nacional, sumado a algunos comunicadores y allegados al presidente Javier Milei que adhirieron a las denuncias promovidas por el sector de Bolsonaro sobre supuestas irregularidades.

Al abordar la controversia planteada tras los comicios, en el aire de LU12 se explicó la situación en los centros de votación: “el tribunal, como si fuera la Corte de Brasil, autorizó a que las elecciones sigan un par de horas más porque había muchísima gente que todavía no había votado”. Además, se detalló el problema registrado con la movilización de electores debido a que “se había puesto transporte público para que la gente fuera a votar de forma gratuita”, pero un juez desautorizó el uso de las unidades argumentando que tenían una calcomanía del candidato del PT y que “estaba induciendo al voto”, por lo cual “mucha gente que tenía pensado usar los colectivos se quedó a pie y mucha gente fue más tarde a votar”. Asimismo, el análisis del medio remarcó la importancia estratégica del país vecino para la región al sostener que “Brasil es el país más importante de toda la región, no solamente por geografía, sino por cantidad de gente y también económicamente”, funcionando la elección de Lula como “un marco de humanismo” frente a posturas orientadas de manera exclusiva al mercado financiero.