Lula y Flavio Bolsonaro en el debate presidencial: chicanas, cuentas bancarias y presidiarios

Durante la emisión de La Mañana de LU12, los conductores analizaron los cruces y las repercusiones del debate presidencial en Brasil entre Lula da Silva y Flavio Bolsonaro. En el intercambio periodístico se remarcó que el encuentro estuvo marcado predominantemente por chicanas personales en lugar de discusiones sobre propuestas económicas o políticas. Uno de los tramos más difundidos e impactantes ocurrió cuando Flavio Bolsonaro cuestionó a Lula preguntándole: “¿Me puede explicar por qué el 73% de los presidiarios votaron en usted?”, a lo que el mandatario respondió de manera contundente: “Yo quiero que vote el 100%, hasta tu padre”, haciendo alusión a la situación judicial de la familia Bolsonaro. Asimismo, en otro momento del debate, cuando fue acusado de delincuente, Lula desafió públicamente a Bolsonaro proponiéndole: “Mañana los dos abrimos nuestras cuentas bancarias, las nuestras y las de todas nuestras familias. Yo me comprometo ante el público de Brasil a abrir mis cuentas bancarias, a decir, a darlas a conocer, tanto las mías como las de mi familia, y vos hacé lo propio con la tuya, a ver quién es más delincuente”, desafío que no fue aceptado por su adversario. Finalmente, en el piso de LU12 se debatió sobre la efectividad real de los debates para torcer la intención de voto de la población —tomando como referencia antecedentes en Argentina entre Sergio Massa y Javier Milei—, al tiempo que se repasó el escenario electoral de cara a los comicios brasileños, destacando entre las últimas medidas del oficialismo la reciente aprobación en el Congreso de la reducción de la jornada laboral de seis a cinco días.