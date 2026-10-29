Luxen contó cómo fue el hallazgo de los hermanitos y destacó el acompñamiento a la familia

🚁 El jefe de Gabinete de Santa Cruz, Pedro Luxen, relató cómo se desarrolló el operativo que permitió encontrar a los dos hermanitos en Palermo Aike. Contó que acompañó al padre durante el sobrevuelo de la zona y que, en el primer vuelo, lograron divisar a uno de los niños. Aproximadamente una hora y media después, los equipos de búsqueda terrestre encontraron al segundo hermano cerca de Güer Aike.

💔 Luxen también se refirió al difícil momento que atraviesan los familiares y aseguró que el acompañamiento continuará. “Van a necesitar no solamente contención ahora, sino los días que vienen”, expresó. Además, destacó el apoyo de los equipos profesionales que estuvieron junto a los padres durante el operativo.

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