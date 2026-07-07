Entrevista a las abogadas de la querella Valeria Carreras y Lorena Arias y a María Tolaba, hermana del cabo segundo Aníbal Tolaba, el sonarista más joven del ARA San Juan.
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Entrevista a las abogadas de la querella Valeria Carreras y Lorena Arias y a María Tolaba, hermana del cabo segundo Aníbal Tolaba, el sonarista más joven del ARA San Juan.
Leé más notas de La Opinión Austral
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