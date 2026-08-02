Macarena Mazza, de Boxing, ya piensa en la revancha ante Hispano:”Vamos a hacernos fuertes de local”

Boxing Club igualó como visitante frente a Hispano en el partido de ida del Torneo Federal Regional Amateur de fútbol femenino. Tras el encuentro, Macarena Mazza, autora del gol del equipo, destacó que las condiciones del campo de juego influyeron en el desarrollo del partido, aunque valoró la reacción del plantel en el segundo tiempo. “Merecimos el empate”, aseguró la delantera.

Con la mirada puesta en la revancha, Mazza remarcó que Boxing salió a jugar de igual a igual en el complemento y confía en hacerse fuerte de local para buscar la clasificación. Además, agradeció el respaldo constante del club y dejó en claro el objetivo del equipo: seguir en carrera en el torneo.

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