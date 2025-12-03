Maira farias y Juan Pablo Luque juraron como diputados nacionales por Chubut

🇦🇷 En una sesión cargada de expectativa y con la presencia del presidente Javier Milei, los comodorenses Juan Pablo Luque y Maira Frías prestaron juramento este martes en la Cámara de Diputados.

✋ Ambos utilizaron la fórmula “por Dios, la Patria y los Santos Evangelios” y quedaron en condiciones de asumir sus bancas el próximo 10 de diciembre.

🏛️ La ceremonia estuvo encabezada por el diputado Gerardo Cipolini, quien condujo la sesión preparatoria en la que también se confirmó a La Libertad Avanza como primera minoría con 95 miembros.

