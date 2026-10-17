Malena Narvay adelantó sus próximos lanzamientos en los Martín Fierro de la Música

La artista pasó por la alfombra de los Martín Fierro de la Música 2026 y habló sobre la nueva generación de músicos, sus referentes y los proyectos que se vienen.

En noviembre lanzará una nueva canción vinculada a la Marcha del Orgullo y adelantó que prepara un show para marzo o abril de 2027. Además, confesó que siente un cariño especial por Lali, a quien sigue desde hace años.

La Opinión Austral, con cobertura especial en los Martín Fierro de la Música 2026 con los periodistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Posse.