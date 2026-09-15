Malvinas: denuncian pesca ilegal y cuestionan los negocios de empresas extranjeras con las islas

La pesca y el petróleo en las Islas Malvinas vuelven a estar en el centro del debate. Dos abogados denunciaron a empresas vinculadas con actividades de pesca ilegal en la zona, mientras se cuestionan los acuerdos comerciales que compañías extranjeras mantienen con las autoridades de las islas.

En este análisis, también se aborda el rol de España, Israel, Chile y Uruguay frente al reclamo argentino por la soberanía de Malvinas, y la necesidad de una mayor presión diplomática y económica para acompañar la posición argentina.

Además, se repasa la polémica generada por la presencia de un stand de los isleños en una feria rural de Montevideo y el debate sobre las relaciones comerciales de los países de la región con las Islas Malvinas.