Manejaba con 2,78 de alcohol y le secuestraron la camioneta

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Un hombre fue al cementerio de Caleta Olivia durante la madrugada del sábado para visitar la tumba de su abuelo, pero terminó involucrado en un procedimiento de Tránsito Municipal.

Durante un control de alcoholemia realizado frente al cementerio local, las autoridades detectaron que conducía con 2,78 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente el límite permitido.

La camioneta Toyota Hilux quedó detenida al borde de un barranco frente al predio, situación que motivó la intervención del personal municipal.

Tras constatar el resultado positivo del test, se procedió al secuestro preventivo del vehículo en el marco de la normativa de Alcohol Cero vigente en Santa Cruz.

En Caleta Olivia rige el sistema de Alcohol Cero al volante, por lo que el límite permitido para conducir es de 0 gramos de alcohol por litro de sangre.