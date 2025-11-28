Manu Jove dijo presente en la alfombra roja de los Martín Fierro de Cable 2025

Manu Jove es un periodista joven e influyente, conocido por su trabajo en señales como TN y su participación en espacios digitales y de streaming.

En 2025 contrajo matrimonio con la también periodista Agustina López, y su boda se convirtió en tema de conversación por su estilo moderno y el cariño recibido.

Además de su rol como cronista, Manu es parte de debates y formatos dinámicos; su estilo directo lo ha puesto en el centro del debate público.

Esta noche en la alfombra roja del Martín Fierro de Cable 2025, Manu Jove aporta la mirada fresca y actual del cable. Su presencia suma juventud, estilo y pasión al evento.