Manuel Adorni respondió en el Congreso sobre su patrimonio

Durante su exposición ante el Congreso, el jefe de Gabinete Manuel Adorni respondió a cuestionamientos sobre su patrimonio, sus viajes personales y supuestos vínculos con el periodista Marcelo Grandío. Aseguró que no existió ningún tipo de irregularidad, remarcó que los gastos privados fueron afrontados con recursos propios y sostuvo que no hay contratos ni conflictos de interés con el Estado.

El funcionario también indicó que la Justicia ya intervino en los casos mencionados y que no se comprobó delito alguno. Además, defendió la transparencia del Gobierno, cuestionó el uso político de las denuncias y reafirmó su compromiso con la división de poderes.