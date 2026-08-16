Mar Mágica explica rituales de limpieza energética y para atraer el amor

Mar Mágica Tarot visitó Desorden en la Mesa y compartió información sobre rituales de limpieza energética, endulzamientos y prácticas para atraer el amor.

Durante la entrevista, explicó qué son los llamados hechizos de endulzamiento y señaló que pueden utilizarse para “atraer y amarrar un poco a la persona”, aunque advirtió sobre aquellos rituales que interfieren en el libre albedrío. En ese sentido, remarcó la diferencia entre trabajar sobre la propia energía y hacerlo sobre la de otra persona.

También habló sobre un frasco encontrado en una playa que, según el relato presentado durante el programa, contenía una mezcla, una fotografía y frases vinculadas con un supuesto trabajo de endulzamiento. Mar explicó que ante objetos de este tipo es recomendable no manipularlos directamente.

La invitada compartió además un ritual de limpieza energética con ruda, un huevo, agua, sal gruesa y pimienta negra. Según explicó, el procedimiento busca “liberarnos, despojarnos de cualquier tipo de energía que no nos pertenezca”.

En la entrevista también presentó un ritual para atraer el amor, preparado con vino tinto, azúcar mascabo, miel y, opcionalmente, pétalos de rosa. Mar indicó que primero es conveniente realizar una limpieza energética y luego avanzar con este tipo de prácticas.

Además, explicó que el viernes es considerado un día asociado a la energía de Venus y que puede utilizarse para este tipo de rituales, aunque aclaró que también pueden realizarse otros días.

Una charla sobre creencias, rituales, energía y vínculos, con la participación de Mar Mágica Tarot en Desorden en la Mesa.