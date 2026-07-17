Mar Mágica predijo la final del Mundial 2026: ¿Se viene el bicampeonato?

En Desorden en la Mesa, la tarotista Mar Mágica, quien anticipó el gol de Julián Álvarez ante Suiza, compartió su mirada sobre la final del Mundial 2026 y aseguró que, según sus interpretaciones de la numerología y el tarot, Argentina tiene muchas posibilidades de ganar la Copa.

Durante la charla explicó que, en los 64 años transcurridos desde 1962 hasta 2026, la presencia del número 10 —asociado a la rueda de la fortuna y al mago— y el significado del 19 como la carta del sol son señales que, para ella, apuntan a un cambio favorable.

Además, sostuvo que percibe a la Selección con una gran fortaleza energética y consideró que llegar a la final demuestra el carácter del equipo para afrontar un nuevo desafío.

Desorden en la Mesa es el programa de streaming de La Opinión Austral, conducido por Daniela Pedone y Andy Maligno. Se emite los martes y jueves de 16 a 18 horas por los canales de Twitch y YouTube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.