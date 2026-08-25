Mar Mágica reveló los secretos del eclipse y las limpiezas en Desorden en la Mesa

En Desorden en la Mesa, Mar Mágica Tarot habló sobre el eclipse de Luna llena en Piscis del 28 y explicó que, desde su mirada, estos movimientos están asociados a cierres, cambios internos y situaciones inesperadas.

La tarotista y reikista señaló que el eclipse puede invitar a soltar el control, dejar atrás aquello que ya no funciona y conectar con uno mismo. También aclaró que los movimientos vinculados al eclipse pueden continuar manifestándose hasta marzo.

Mar recomendó no realizar rituales durante el eclipse y esperar hasta el día 30 para hacer prácticas de liberación. Entre ellas mencionó escribir en un papel blanco y sin renglones aquello que se quiere dejar atrás, encender una vela blanca y quemar el papel.

Durante la charla también explicó diferentes formas de realizar una limpieza con huevo y remarcó que, si no se sabe interpretar la lectura, no se debería abrir el huevo después de realizar el procedimiento.

Además, habló sobre las limpiezas con sal gruesa y recomendó, para quienes no tienen bañera, colocar sal gruesa en una media y dejar que el agua de la ducha pase sobre ella. También mencionó como alternativa colocar los pies durante al menos 10 minutos en una palangana con agua tibia y sal gruesa.

La conversación terminó con una reflexión sobre el vínculo con el agua, el mar y la naturaleza como espacios para relajarse y conectar con uno mismo, a partir de experiencias personales compartidas durante el programa.

Desorden en la Mesa es el programa de streaming de La Opinión Austral, conducido por Daniela Pedone y Andy Maligno. Se emite de lunes a viernes de 18 a 20 horas por los canales de Twitch y YouTube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.