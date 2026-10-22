María O’Donnell ganó el Martín Fierro a Labor Periodística Femenina en radio

La periodista se mostró muy contenta por el reconocimiento de sus colegas y destacó el trabajo en equipo detrás de su programa, que comienza antes de las 5 de la mañana. “Fundamentalmente pensé en mis compañeros”, contó sobre el momento de recibir el premio.

Al reflexionar sobre el periodismo, lo definió como una búsqueda impulsada por la curiosidad y el uso de herramientas nobles para acercarse a la verdad.

También se refirió a la situación actual del país y señaló las dificultades para conseguir trabajo, afrontar el aumento de los servicios públicos y llegar a fin de mes. Además, sostuvo que el derecho constitucional a protestar debe ser respetado.