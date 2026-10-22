¡María O’Donnell se llevó el Martín Fierro de Oro de Radio 2026″

La periodista fue la gran ganadora de la noche: recibió el premio a Labor Periodística Femenina y coronó la ceremonia con el máximo galardón de los Martín Fierro de Radio.

Reconocida por su trabajo al frente de “De acá en más”, el ciclo que conduce por Urbana Play, O’Donnell se destacó en una gala que celebró a las principales figuras y producciones de la radio argentina.

La ceremonia organizada por APTRA se realizó en el Goldencenter de Parque Norte, con la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio. La edición distinguió el trabajo radial correspondiente a 2025 en 32 categorías.

Fernando Zabala (@_ferzabala) y Camila Ferrer Posse (@cami_fp), presentes en la cobertura especial.