Marcela Feudale habló de Marcelo Tinelli: “Formó un buen equipo”

En la alfombra roja de los Martín Fierro de Radio 2026, Marcela Feudale dialogó con La Opinión Austral y se refirió al regreso de Marcelo Tinelli al streaming, sus proyectos laborales y su pasión por la radio.

Sobre la nueva etapa de Tinelli, destacó su decisión de explorar otros formatos y afirmó: “Me parece que formó un buen equipo, está bárbaro lo que está haciendo”.

La locutora también aclaró que no fue convocada para participar en el programa del conductor y explicó que sus compromisos laborales lo habrían hecho imposible: tiene proyectos en streaming, radio y televisión. Además, ambos programas coinciden en el horario.

Nominada a los Martín Fierro, Feudale definió a la radio como parte fundamental de su vida: “Para mí es mi forma de vida, yo amo la radio, no podría vivir sin radio”.

También habló sobre los premios y reconoció que las visualizaciones tienen cada vez más peso en la popularidad, aunque señaló que viene de un mundo distinto.

Fernando Zabala y Camila Ferrer Posse realizan la cobertura especial de La Opinión Austral desde la ceremonia.