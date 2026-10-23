Marcela Tauro, ganadora en los Martín Fierro de Radio: sus definiciones sobre el espectáculo

La periodista habló con La Opinión Austral y contó cómo vivió la premiación. Aunque al principio estaba tranquila, confesó que los nervios aparecieron sobre el final de la noche.

Al hablar de su vínculo con la radio, destacó su trabajo junto a Santiago del Moro y Guido Kaczka, además de recordar su experiencia con Oscar “El Negro” González Oro: “Para mí, imaginate, trabajo con dos grandes. Es todo”.

También opinó sobre las declaraciones de Beto Casella, se refirió a la situación de Julieta Prandi y compartió su mirada sobre las diferencias dentro de APTRA. Sobre estas últimas, expresó su deseo de acercar posiciones: “Yo quiero unir”.

Fernando Zabala (@_ferzabala) y Camila Ferrer Posse (@cami_fp), presentes en la cobertura especial.