Marcelo De La Torre, apoderado de Por Santa Cruz, dijo que “la ubicación no hace la diferencia”

Marcelo De La Torre, apoderado de Por Santa Cruz, aseguró que la posición en la Boleta Única Papel no será determinante: “Lo importante es la propuesta y la gestión que tenemos para demostrar”.

A la fuerza oficialista le tocó el séptimo lugar en la boleta para las elecciones generales del 26 de octubre en Santa Cruz, donde competirán ocho listas tras la exclusión de un partido por decisión judicial.

De La Torre destacó que esta será la primera vez que se utiliza la Boleta Única en la provincia: “Es una novedad para todos, tanto para la ciudadanía como para los partidos. El diseño ya no lo hacen las agrupaciones, sino la Secretaría Electoral Nacional”.