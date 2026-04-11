El titular del IDUV Marcelo de la Torre explicó el sistema de adjudicación mediante sorteo y la actualización del padrón de inscriptos para la adquisición de de viviendas en Río Gallegos.
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