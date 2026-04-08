Marcelo De La Torre, presidente del IDUV, destacó la entrega de terrenos en Río Gallegos

El presidente del IDUV, Marcelo De La Torre, destacó la entrega de 25 títulos de propiedad encabezada por el gobernador Claudio Vidal, en el marco de una política que busca garantizar el acceso a terrenos con servicios básicos para vecinos que esperaban una solución habitacional desde 2018. Además, remarcó el esfuerzo de las familias adjudicatarias, que avanzan en la construcción de sus hogares.

De La Torre anunció que se prevén dos entregas de terrenos por mes y anticipó novedades importantes: el proyecto de las 120 viviendas será presentado en los próximos días. También señaló que continúan los trabajos en otras obras habitacionales, como las 56 viviendas en la capital provincial, que tienen fecha de entrega estimada para el 30 de abril.