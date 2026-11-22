Marcos Leiva, DT de Ferro: “Nos hacemos fuertes de local”

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Marcos Leiva, entrenador de Ferro, habló tras el primer partido frente a Hispano Americano y analizó el rendimiento del equipo en un duelo muy disputado: “Sabíamos que iba a ser un rival duro, fue como una final”.

Además, palpitó la revancha del próximo fin de semana en su cancha: “Es lindo jugar en nuestra casa, nos hacemos fuertes de local”.

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