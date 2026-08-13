Bajo el lema “La energía es clave federal”, se desarrolla desde esta mañana el encuentro de la AmCham Argentina. La actividad reúne a referentes del sector público y privado, funcionarios, legisladores, gobernadores y al embajador de Estados Unidos en Puerto Madero.
💬 En diálogo exclusivo con La Opinión Austral, la presidenta de AmCham Argentina, Mariana Schoua, hizo un balance de su período al frente de la Cámara y compartió su mirada sobre los desafíos que atraviesa el sector.
📍 La Opinión Austral realizó una cobertura especial desde el lugar con las periodistas @moralesmlaura y @cami_fp
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